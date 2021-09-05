İstanbul’da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sarıyer’de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları ve yapılan kalp masajı kameralara yansırken, havalanarak metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Genç sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Havalanarak metrelerce sürüklendi
Kazanın ardından vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşamaya çalıştığı esnada bir kadın yaralıya uzun süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın sedyeye konularak ambulansla Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.