İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
YORUM EKLE