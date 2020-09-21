banner3088

İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
İstanbul’da DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İstanbul’da DHKP-C operasyonu
İstanbul’da DHKP-C operasyonu
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212