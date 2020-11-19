İstanbul’da DHKP/C’ye operasyon: 5 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla aranan 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
14 Kasım’da gece sabaha karşı İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir işyerine baskın düzenleyen emniyet güçleri, örgütün ideolojik tabanına göre yasadışı faaliyetlerde bulunan ve örgüt adına ‘haraç’ toplayan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, Terörle Mücadele Şubesine getirildi.Gözaltına alınan 5 DHKP/C üyesinin işlemleri dün sona erdi. Emniyetten adliyeye sevk olan zanlılardan H.D., Y.G., C.Ö. ve H.Ö.’ye ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı. C.Ö. adlı şüpheli ise tutuklandı.