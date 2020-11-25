İstanbul’da düzenlenen operasyonda 658 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul Beykoz’da bir eve düzenlenen operasyonda, 658 parça tarihi eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerden kalma 658 parça tarihi eser bulundu. Ele geçirilenler arasında, Milattan Önce 2 binli yıllara ait olduğu tahmin heykel başları, bronz mızrak uçları, taşınmaz kültür varlıklarından mimari eserler, sikkeler, gözyaşı şişeler, pişmiş toprak kapları ve kandilleri ile amforalar ve Terakota parçaları da yer alıyor.Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürülürken, el konulan eserler emniyete götürüldü. Tarihi eserlerin, incelenmek üzere Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.