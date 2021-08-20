banner4352

İstanbul’da düzensiz göçmenlere sıkı takip devam ediyor

İstanbul’da düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan çalışmalarda 436 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İstanbul’da düzensiz göçmenlere sıkı takip devam ediyor
banner3909
banner4336

İstanbul’da düzensiz göçmenlere ilişkin yapılan çalışmalarda 436 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

İstanbul’da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Düzensiz göçmelere ilişkin 16 ilçede dün yapılan kontrollerde 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklardan olmak üzere toplamda 436 düzensiz göçmen yakalandı. Kontrollerde yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı...
  1. POLİTİKA

banner4390

banner4324

banner3841