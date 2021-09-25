Yapılan denetimlerde 2 Ruhsatsız Mekan, 4 TAPDK belgesiz mekan, 1 mekanın mesul müdür belgesinin olmadığı, bir mekanda iki şahsın kapalı alanda sigara içtiği belirlendi. Öte yandan, mekanlarda konsomatris olarak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 67 kadın ve sigortasız işçi olduğu tespit edilen 16 erkek şahıs gerekli işlemlerin devamı için Ahlak Kumar Büro Amirliğine sevk edildi.Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2021, 15:13
İstanbul’da eğlence mekanları denetlendi: Kurallara uymayanlara ceza yağdı
İstanbul’da polis ekipleri gece saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik tam kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymayan işletme ve şahıslara ceza yağdı.
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