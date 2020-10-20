İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumartesi günü 20.00-23.59 saatleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli 137 personelin katılımıyla, Fatih’te umuma açık eğlence yerlerine yönelik gerçekleştirilen “ULUBATLI-12” genel asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada, 12 iş yeri denetlendi, 400 kişiye GBT sorgusu yapıldı. 2 aranan kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız silah, 122 adet fişek ele geçirildi. 35 kişi hakkında ise, 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari işlem yapıldı.
İstanbul’da eğlence mekanlarına denetim
Fatih’te eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, aranan 2 kişi yakalanırken, 3 adet ruhsatsız silah, 122 adet fişek ele geçirildi.
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