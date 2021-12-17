banner4556

İstanbul’da eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi

banner4336

İstanbul’da Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte alkolle bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul’da eğlence mekanlarına sahte alkol denetimi
banner3909

İstanbul’da Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte alkolle bağlı ölümlerin artması ve yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

banner4575

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçelerinde çok sayıda eğlence mekanına denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapılırken mekanların gerekli işletme evrakları da kontrol edildi. Türkiye’de son günlerde yaşanan sahte alkol ölümleriyle ilgili arttırılan denetimlerde eğlence mekanlarında, satılan alkollü içeceklerin bandrolleri (TAPDK) belgeleri kontrol edildi. Beyoğlu’nda yapılan denetimlerde mekanlarda sahte alkole rastlanmazken denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı...
1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349