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İstanbul’da El Kaide/HAD ve DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı

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İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD’a yönelik yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da El Kaide/HAD ve DEAŞ’a operasyon: 10 gözaltı
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İstanbul’da radikal terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide/HAD’a yönelik yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, radikal örgütlere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ, El-Kaide ve onun alt kolu HAD’a (Hürasettin Tugayları) yönelik yapılan çalışmalarda, Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişiler tespit edildi. Örgütsel faaliyetlerin deşifresine yönelik İstanbul’un 9 ayrı ilçesinde 13 farklı adrese özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan örgüt üyeleri, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyette ifadeleri alındı.

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