Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir sanayi sitesinde sahte alkol üretilen 3 adres ve 1 araca dün operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 4 buçuk 5 ton etil alkol, 1 damıtma kazanı, 2 dalgıç pompa, 9 bin 850 etiket ve 3 bin alkol şişesi kapağı ele geçirildi.Polis ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul’da etil alkol operasyonu
Başakşehir’de 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda etil alkol ile alkol imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.