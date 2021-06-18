İstanbul’da etkili olan sağanak yağışa denizin ortasında yakalanan tekneyi su bastı

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İstanbul’da hayatı felç eden sağanak yağmura denizin ortasında yakalanan içinde yolcuların bulunduğu tekneyi su bastı. Tekne yağmur suyuyla dolarken, teknede bulunan yolcular ise büyük korku yaşadı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağışa denizin ortasında yakalanan tekneyi su bastı
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İstanbul’da hayatı felç eden sağanak yağmura denizin ortasında yakalanan içinde yolcuların bulunduğu tekneyi su bastı. Tekne yağmur suyuyla dolarken, teknede bulunan yolcular ise büyük korku yaşadı.

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmurun etkili olduğu saatlerde Kadıköy’den Eminönü’ne giden bir tekneyi su bastı. Tekne tavandan dökülen yağmur suyuyla doldu. Denizin ortasında yağmura yakalanan vatandaşlar büyük korku yaşadı. O anlar ise bir vatandaşı cep telefonuna böyle yansıdı.
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