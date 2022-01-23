İstanbul’da evlere dadanan 4 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da ev ve iş yerlerinden elektronik eşya, altın ziynet eşyası ve para çalan 4 kişilik hırsızlık şebekesi polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıyan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sultanbeyli, Sancaktepe, Çekmeköy’de meydana gelen hırsızlık olayları üzerine geniş kapsamlı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 28 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 6 hırsızlık olayının aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler Ümit O.’nun daha önceden 10, Alpay İ.’nin 34, Yusuf B.’nin 23, Murat Y.’nin 11 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Girdikleri ev ve işyerlerinden dizüstü bilgisayarlar, altın ziynet eşyaları, cep telefonları ve kontak anahtarını buldukları bir otomobili çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.