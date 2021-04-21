İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik yapılan operasyonlarda, firari 29 örgüt üyesi yakalandı.

Alınan bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’nin firari üyelerine yönelik gece saatlerinde yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyeleri arasında ‘gaybubet evi’ olarak bilinen 33 ayrı hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan firari 34 kişiden 29’u yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca hücre evinde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 1 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 30 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemelere de el konuldu.

Polis, firari FETÖ/PDY üyesi 5 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 09:38