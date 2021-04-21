İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerine yönelik yapılan operasyonlarda, firari 29 örgüt üyesi yakalandı.
Alınan bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’nin firari üyelerine yönelik gece saatlerinde yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
Ayrıca hücre evinde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 1 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 30 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemelere de el konuldu.
Polis, firari FETÖ/PDY üyesi 5 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 09:38