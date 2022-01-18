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İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen 9 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis, ihraç ve aktif öğretmenlerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyon: 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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İstanbul, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen 9 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan askeri okul öğrencisi, mühendis, ihraç ve aktif öğretmenlerin de olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, zanlıların yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon başlattı.

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İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyon: 10 şüpheli...
İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyon: 10 şüpheli...
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