İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü yakalandı.
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü yakalandı.
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü yakalandı.