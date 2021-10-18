İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli
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İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturmalarda haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisinin yakalanması için operasyon başlatıldı. İl genelinde 25 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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