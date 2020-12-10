İstanbul’da fidye şebekesine operasyon: 2’si polis 8 gözaltı

Fatih’te başkasına ait pasaport ve banka kartıyla para çekmek isterken gözaltına alınan şahsın ifadesiyle, aralarında polislerin de bulunduğu bir fidye şebekesi çökertildi. Ürdünlü şahsın kaçırılmasına ilişkin olayın arkasında bulunduğu tespit edilen biri malulen emekli başkomiser ve iki görevde olan polis olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Aralık Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Fatih Koca Mustafapaşa’daki bir banka şubesindeki görevliler, para çekmek için gelen şahıstan şüphelenmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin gelmesinin akabinde yapılan incelemede şüpheli bir şahsın başkasına ait pasaport ve banka kartıyla şubeden 13 bin dolar çekmek istediği anlaşıldı.

Şebeke üyesi polisler de gözaltına alındı

Polis merkezine götürülen A.A isimli şahsın buradaki ifadesinde Ürdün uyruklu F.M.L.A isimli arkadaşının Suriyeli bir mafya grubunun eşini kaçırdığını itiraf etti. Kaçırılan kadının için 13 bin dolar fidye istediklerini söyleyen şahsın ifadesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin buluşma yeri olarak belirlediği adrese operasyon gerçekleştiren polis ekipleri U.B. isimli şahıs ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru M.Ç’nin bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Yine şüphelilere ait olduğu değerlendirilen bir araçta yapılan aramadaysa elleri kelepçeli vaziyette F.M.L.A. ve yanında malulen emekli başkomiser olduğunu söyleyen B.M.D. isimli şahıs olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Kaçırılan kadının Eyüp’te bir kafede tutulduğu ortaya çıktı

Gözaltına alınan şahısların ifadesinde kaçırılan kadının ise Eyüp ilçesinde bir kafede tutulduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerinin söz konusu işyerine yaptığı operasyonda, kaçırılan A.A.Y.A. isimli kadın şahıs ve yanında Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru F.Y. ile Ü.K. ve Y.Ö. isimli şahıslar olduğu tespit edilerek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya karışan ve gözaltına alınan 2’si polis memuru toplam 8 kişi hakkındaki işlem başlatıldı.