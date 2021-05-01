İstanbul’da fuhuş operasyonu

İstanbul’da 10 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, fuhuşa sürüklenen 20 kadın kurtarıldı. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde sahte izin belgeleriyle kadınları dışarı çıkardığı belirlendi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, sabaha karşı 10 ilçede toplam 20 farklı adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi Düzenlenen operasyonda, fuhuşa teşvik, aracılık ve yer temin etmekten 15 şüpheli gözaltına alınırken, fuhuşa sürüklenen 20 kadın da kurtarıldı. Operasyonda 33 adet cep telefonu, 25 adet sim kart, zorla çalıştırılan kadınların bilgilerinin ve para kayıtlarının bulunduğu 2 adet not defteri bulundu. Ekipler fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 69 bin 200 liraya el koydu. Fuhuş çetesinin kısıtlama günlerinde kadınları sahte izin belgeleri ile dışarı çıkardıkları belirlendi.