İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda on binlerce ilaç ve cinsel ürün ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonlarda 2 milyon 750 bin Türk lirası değerinde 31 bin 364 adet cinsel içerikli ilaç ve ürün ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bulunan, Suudi Arabistan’a gönderilmek üzere alana getirilen 6 gönderinin, ekipler tarafından yapılan analizinde riskli bulgulara rastlandı. Söz konusu gönderilerin, x-ray taraması neticesinde, şüpheli yoğunluk tespit edildi ve kolilerin açılarak aranmasına karar verildi.
Operasyon kapsamında; yurt dışına çıkarılmak üzere paketlenmiş çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi ve ürünlerin üzerinde cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, krem ve yağ ibarelerinin bulunduğu anlaşıldı.
İstanbul’da bulunan 3 ayrı adreste sonlandırılan, başarılı operasyon neticesinde; yakalanan 31 bin 364 adet cinsel içerikli ürünün piyasa değerinin 2 milyon 750 bin Türk lirası olduğu belirlendi.Konuya ilişkin olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma kapsamında Suriye uyruklu iki şahıs gözaltına alındı.