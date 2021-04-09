İstanbul’da gözaltına alınan 6 PKK’lı tutuklandı

İstanbul’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan operasyonda yakalanan 9 örgüt üyesinden 6’sı tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bölücü terör örgütü üyelerinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları bugün tamamlandı.Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi. Zanlılardan 6’sı çıkarıldıkları mahkemece “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 3 PKK’lı ise yurt dışına çıkış yasağı konularak ‘adli kontrol’ hükümleri uyarınca serbest bırakıldı.