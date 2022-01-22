İstanbul’da Halk Ekmek büfesine saldıran şüpheli tutuklandı

Zeytinburnu’da Halk Ekmek büfesine kiremit atarak saldırıda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin ifadesinde "Pişman değilim gurur duyuyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 21 Ocak günü saat 11.30’da Telsiz Mahallesi 314. Sokak üzerinde bulunan Halk Ekmek büfesinde gerçekleşmişti. İddialara göre, bir kişi “Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Burayı kapatacaksınız. Eğer kapatmazsanız gelir burayı yakarım” diyerek büfeye saldırmaya başlamıştı. Saldırgan C.S. iddiaya göre elindeki kiremidi fırlatarak büfenin camını kırıp olay yerinden uzaklaşmıştı. C.S. büfeyi işleten ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı.

Şüpheli C.S. bugün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. C.S. nöbetçi savcılıkta verdiği ifadesinde, "Müştekiyi tanımam. Aramızda husumet yoktur. Oraya taş attığım doğrudur. Beni yönlendiren kimse yoktur. Büfeye zarar veren şahıs benim suçlamayı kabul ediyorum. Kafama esti attım şeytana uydum küfür ettim. ’Burayı kapat fırıncılar boşuna mı çalışacak’ dedim. Pişman değilim gurur duyuyorum" dedi. Şüpheli avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savundu.

C.S. ’kamu malına zarar verme’ ve ’silahla tehdit’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mİ-RU