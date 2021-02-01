İstanbul’da hareketli dakikalar: Aracı bağlanan şahıs benzinle kendini yakmaya çalıştı

Şişli’de korsan taksi olduğu gerekçesi ile polis ekipleri tarafından aracı bağlanan şahıs elindeki bidon ile benzin dökerek çakmakla kendisini yakmaya çalıştı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Vatandaşlar film izler gibi izlediOlay yerine gelen polis ekipleri, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda şahıs ikna edilerek gözaltına alındı. Olay nedeniyle cadde çift taraflı olarak yaya ve araç trafiğine kapatılırken, vatandaşlar ise yaşananlar film izler gibi izledi. Bazı vatandaşları ise olanı biteni cep telefonlarıyla görüntüledi.