İstanbul’da hava destekli huzur uygulaması

İstanbul’da hava destekli Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar didik didik aranırken şüpheli şahıslara yönelik GBT kontrolleri yapıldı.
Uygulama kapsamında İstanbul’un en işlek noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Araçlar didik didik aranırken şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Trafik ve evrak kontrolünün yapıldığı denetimlere polis helikopteri de destek verdi.Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020, 21:34