banner4556

İstanbul’da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması

banner4336

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek aranırken, kişilerin de kimlik sorguları yapıldı.

İstanbul’da helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması
banner4582

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek aranırken, kişilerin de kimlik sorguları yapıldı.

banner4575

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Taksim’de helikopter destekli uygulamada şüpheli araçlar durdurulup tek tek aranırken, vatandaşların da GBT kontrolleri yapıldı. Uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şişli’de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa...
Şişli’de eşini kaçıran ve tahliye edilen sanığa...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321