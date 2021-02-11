İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’

İstanbul genelinde ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Helikopter yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 427 şahıs ile 264 yoklama kaçağı yakalanırken, 35 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.İstanbul’un 39 ilçesinde aynı anda gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması’na İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bin 249 personel katıldı. 152 noktada gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan uygulamada 94 bin 237 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 427 şahıs ve 264 yoklama kaçağı yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 35 adet ruhsatsız tabanca ile 153 adet fişek, 5 bin 324 gram uyuşturucu madde, 123 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Trafikte kontrol edilen 16 bin 533 araç ve 332 motosiklet içerisinden 800 araç ve motosiklete işlem yapılırken, toplamda 11 araç trafikten men edildi. Bu işlemler sonucunda ise 157 bin 302 Türk Lirası para cezası uygulandı.