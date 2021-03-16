İstanbul’da HTŞ ve DEAŞ’a finansman sağlamakla suçlanan 3 şüpheli tutuklandı

Suriye’de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı radikal örgütlerden Heyet Tahrir El-Şam’a (HTŞ) ve DEAŞ’a finansman sağladıkları şüphesiyle gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü tutuklandı. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisteki sorguları tamamlandı
Fon sağlamak amacıyla “infak” adı altında örgütlere para transferi yapmakla suçlanan 16 şüphelinin Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları dün sona erdi.Yakalanan zanlıların 5’i polisteki ifade işlemlerinin ardın emniyetten serbest bırakıldı. Geri kalan diğer 11 şüpheli mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Zanlıların 8’i hakkında ‘Adli Kontrol Kararı’ verilirken, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.