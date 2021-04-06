İstanbul’da internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda 9

İstanbul’da internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda 9
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İstanbul’da internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
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