İstanbul’da internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda 9
İstanbul’da internet üzerinden oltalama (phishing) yöntemiyle banka müşterilerinin bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltan dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.