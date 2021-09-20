İstanbul’da işkence dehşeti kamerada: Faslı gaspçılar Ürdünlü genci bağlayıp kırbaçladı

Beyoğlu’nda Faslı iki gaspçı Ürdünlü gencin kaçırdıktan sonra ellerini ve ayaklarını bağlayarak 15 gün boyunca kırbaçla işkence yaptı. Gaspçılar işkence anlarını görüntüleyerek gönderdikleri ailesinden yüklü miktarda fidye istedi. Fidye ödendikten sonra kurtulan gencin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kıskıvrak yakaladığı Faslı gaspçılar tutuklanarak cezaevine gönderildi
Beyoplu polisi Faslı işkencecileri kıskıvrak yakalandı
Gencin ihbarı üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Ürdünlü gencin işkence edildiğini söylediği noktaya giden ekipler, kendisini alıkoyan gaspçıların Fas uyruklu Odeh İbrahim Salem A. ve İlass E. olduğunu tespit etti. Çalışmalar devam eden Beyoğlu polisi 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin ifadelerinin alınmak ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Faslı şüpheliler Ürdünlü gence yaptıkları işkence anını cep telefonu kamerasına kaydetmiş. Görüntülerde, Ürdünlü gencin ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğu ve kırbaçla vurulduğu görülüyor.