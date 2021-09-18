İstanbul’da jandarmadan sahte içki operasyonu

İstanbul’da jandarma ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu’nda düzenlenen operasyonda bir kamyonette yapılan aramalarda 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 4 bin litre etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Operasyon Kuzey Marmara Otoyolu’nda
Jandarma ekiplerince takip altına alınan şüpheliye ait kamyonete Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu’nda operasyon düzenlendi. Kamyonette yapılan aramalarda 100 cl’lik şişeler içerisinde toplam 4 bin litre etil alkol ele geçirilirken, F.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen etil alkolün sahte içki yapımında kullanılması durumunda, çeşitli türlerde 8 ton sahte içkinin elde edilebileceği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.K.’nın sorgusunun sürdüğü, elde edilecek bilgiler ışığında operasyonların genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi. Öte yandan operasyon anı kameraya saniye saniye yansıdı.