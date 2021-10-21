İstanbul’da jandarmadan tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 800 yıllık deri yazma eserler ele geçirildi

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılara yaptığı operasyonda tarihi eser niteliğindeki şahısların 800 yıllık olduğunu beyan ettiği 4 adet deri üzerine yazma eser ele geçirdi. Eserleri 500 bin dolar karşılığında satmak için alıcı aradığı öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 şahsın tarihi eser niteliğinde 800 yıllık olduğunu beyan ettiği 4 adet deri üzerine yazma tarihi eseri 500 bin dolar karşılığında satmak için alıcı aradığı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda jandarma ekipleri yaptığı aramalarda 3 adet deri üzerine yazma dini motifli kitap, 1 adet ferman şeklinde deri üzerine yazma yaprak, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 15 adet fişek ele geçirdi.

800 yıllık deri yazma eserler ele geçirildi

Deri üzerine yazma eserlerin 800 yıllık olduğu ve şüphelilerin 500 bin dolara alıcı bulmaya çalıştıkları öğrenildi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyon jandarma kamerası tarafından görüntülendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarmanın kaçakçılıkla mücadelesi devam edecek

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerinin aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.