İstanbul’da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi

İstanbul Sultanbeyli’de yasa dışı olarak maske üreten iş yerine polis ekiplerince yapılan baskında 16 bin maske ele geçirildi.
Kayıt dışı olarak ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinin ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.
İstanbul Sultanbeyli’de yasa dışı olarak maske üreten iş yerine polis ekiplerince yapılan baskında 16 bin maske ele geçirildi.
İstanbul Sultanbeyli’de yasa dışı olarak maske üreten iş yerine polis ekiplerince yapılan baskında 16 bin maske ele geçirildi.
Kayıt dışı olarak ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinin ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.