İstanbul’da kaçak nargile tütünü operasyonu: 1 tonun üzerinde ürün ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen kaçak nargile tütünü piyasa değeri 300 bin lirayı bulan 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Kaçak nargile tütünün ıslak mendil paketleri arasına saklandığı belirlenirken, operasyona anı polis kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, birçok markaya ait nargile tütününün kaçak olarak yurda sokulduğu ve İstanbul’un Pendik ilçesindeki bir depoda saklanarak piyasaya sürüleceği istihbaratı alan İstanbul Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle operasyon kararı aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan gümrük kaçağı nargile tütünlerinin Pendik’te depolandığını ve İstanbul genelinde pazarlanacağını tespit eden emniyet ekipleri, 12 Ekim’de söz konusu depoya operasyon düzenledi. Hassas burunlu dedektör köpeğin de yer aldığı baskında, depoda geniş çaplı inceleme yapıldı. Depodaki aramalarda, ıslak mendil kolilerinin olduğu görüldü, hassas burunlu detektör arama köpeği Öfke’nin ıslak mendil kolilerine tepki vermesi sonucu yapılan aramalar bu kolilere yoğunlaştırıldı. Açılan kolilerde, ıslak mendiller arasına gizlenmiş halde, piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira civarında olduğu ifade edilen, daralı ağırlığı 1 ton 80 kilo gelen 2 bin 160 paket gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda kaçak tütünle bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki şüpheli hakkında “5607 SKM” suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2021, 09:39