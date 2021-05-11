İstanbul’da kaçak nargile tütünü operasyonu

İstanbul’da 7 ilçede 20 farklı adrese düzenlenen kaçak nargile tütünü operasyonunda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Esenyurt’ta 485 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildiNarkotim ve Motosikletli Polis Timleri’nin yaptığı operasyonların bir diğer adresi ise Esenyurt oldu. Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir sitenin apartman dairesine yapılan operasyonda 485 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Dairenin bir odasını tütün üretimi için kullanan yabancı uyruklu 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda nargile tütününün yanı sıra üretimde kullanılan, hassas tartım terazisi, hamur karıştırma makinesi ve kıyma makinesine de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.