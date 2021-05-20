İstanbul’da kaçak sigara operasyonu: 105 bin paket ele geçirildi

İstanbul’da sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 105 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı. 2 kamyonda yapılan aramada ele geçirilen kaçak sigaranın piyasa değerinin 1 milyon 300 bin lirayı bulduğu öğrenilirken, operasyon anı da kameraya böyle yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde kente Doğu ve Güneydoğu illerinden 2 araçla yüklü miktarda kaçak sigara sokulacağı bilgisine ulaştı. Kamyonetler, polis ekiplerince kent girişinden itibaren adım adım takip edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde “Öfke” isimli tütün arama köpeği ile Tuzla ve Esenyurt’ta söz konusu 2 ayrı araca operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, içinde muhtelif eşya ile kamufle edilmiş piyasa değeri 1 milyon 300 bin lirayı bulan 105 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi. Kaçak sigaraların, İstanbul’a doğu ve güneydoğu illerinden yasal kargo süsü verilerek getirildiği, zulalı olarak tabir edilen kamyonlara gizli tertibat ile saklandığı öğrenildi.

Kaçakçılıkta kullanılan 2 araca el konulurken, kaçak sigaralarla bağlantılı A.K. ve F.T. adlı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden F.T., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi. Zanlılardan A.K.’nin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği ifade edilirken, ele geçirilen kaçak sigaralar emniyetin avlusunda sergilendi.