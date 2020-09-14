İstanbul’da kaçak tütün operasyonu

İstanbul’da tütün kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yüklü miktarda kaçak sigara, puro, pipo tütünü ve elektronik sigara likiti ele geçirildi. Baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün kaçak sigara, puro ve tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Beyoğlu’nda bir depoda gümrük kaçağı sigara, puro ve tütünü mamulleri saklandığı istihbaratını alan polis, Kemankeş Kocamustafapaşa Mahallesinde bulunan depo görünümlü bir depoya baskın düzenledi.

Depodaki gizli bölmede kaçak sigara mamülleri

Depodaki gizli bölmeye yapılan operasyonda, 117 bin 589 adet puro, 587 bin 550 gram sigara ve pipo tütünü, 34 bin 410 paket sigara, 10 bin 470 elektronik sigara tütünü, bin 472 adet elektronik sigara sıvı likidi, 2 milyon 265 bin 480 adet sigara filtresi ve 2 milyon 132 bin yaprak sigara kağıdı ele geçirildi.

Baskın sırasında depoda bulunan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.