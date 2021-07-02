İstanbul’da kadın ve çocukları zorla dilendiren şebekenin lideri tutuklandı

İstanbul’da metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocuklara zorla dilencilik yaptırdığı iddiasıyla yakalanan suç örgütü lideri tutuklandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında 12 çocuğun şebekenin elinden kurtarıldığı operasyonda yakalanan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri bugün tamamlandı.Zanlılar, bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Dilencilik şebekenin elebaşı Adem Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların 7’si hakkında “adli kontrol” hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.