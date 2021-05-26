İstanbul’da kamyon dehşeti kamerada: Gecekonduya daldı

Ulus’ta fırına un indirdikten sonra yokuş yukarıya çıkmaya çalışan un yüklü kamyon, frenlerinin boşalması sonucu kayarak gecekonduya daldı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kayan kamyon 2 eve ve 2 araca da zarar verdi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada neye uğradığını şaşıran ev sahibi, yoldaki hamala saldırdı. Kamyonun girdiği gecekondu havadan da görüntülendi.
Öfkeden şoför yerine hamala saldırdıÖfkeden deliye dönen adam şoför sandığı hamala saldırdı. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı kapatarak çevrede önlem aldı. Önlemlerin ardından belediye ekipleri aracı çıkartmak için çalışmalara başladı. Öte yandan kamyonun girdiği gecekondu havadan da görüntülendi.