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İstanbul’da kar kazaları beraberinde getirdi

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İstanbul’da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kağıthane ve Okmeydanı’nda buzlanmanın sebep olduğu trafik kazalarında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’da kar kazaları beraberinde getirdi
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İstanbul’da etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Kağıthane ve Okmeydanı’nda buzlanmanın sebep olduğu trafik kazalarında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul’a etkili olan kar yağışı trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Okmeydanı ve Çağlayan’da ara sokakları kullanan sürücüler buzlanmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybederek kazalara neden oldu. Kimi araçlar park halindeki araçlara çarparak durabilirken kimi araçlar da kaldırıma çıkarak durabildi. Meydana gelen kazalar ise vatandaşların kamerası tarafından görüntülendi.

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  1. ASAYİŞ

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