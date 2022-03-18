İstanbul’da kar kazaları da beraberinde getirdi: TEM’de trafik yoğunluğu oluştu

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 1 kamyon, 2 kamyonet ve 2 binek aracın karıştığı iki ayrı kazada 1’i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası İstanbul istikametinde durma noktasına gelen trafik dron ile görüntülendi.

Kaza, saat 13.45 sıralarında TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JU 6050 plakalı kamyon sürücüsü yoğun kar yağışı nedeniyle aniden yavaşladı. Bu sırada arkasından gelen 47 KS 138 plakalı kamyonet ve 52 AK 114 plakalı kamyonet aniden durunca üç araç çarpıştı. Kazada kamyonetlerde bulunan 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaşanan kazanın yaklaşık 100 metre gerisinde ise aniden fren yapan iki otomobil çarpıştı. Bu kazada da 1 kişi yaralandı. 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik durdu

Yaşanan kaza sonrasında TEM İstanbul istikametinde trafik durdu. Ekiplerin çalışmasıyla trafik kontrollü şekilde akmaya başlarken, oluşan trafik yoğunluğu havadan dron ile görüntülendi.