İstanbul’da kar yağışı sonrası oluşan don nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

İstanbul’da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kayan yolda ilerleyen minibüsün çarpma tehlikesi yaşadığı 2 kişi kameradaDonmuş yol üzerinde yokuş aşağı seyir halinde olan bir minibüs, yaya olarak yol üzerinde bulunan 2 kişiye çarpma tehlikesi yaşadı. O anlar kameraya anbean yansıdı. Yol üzerinde otomobili mahsur kalan bir sürücü ise belediyenin tuzlama aracından aldığı bir kova tuz ile yolu tuzlayarak aracını kurtardı.