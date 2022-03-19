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İstanbul’da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

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İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul’da kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
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İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, yollar beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde zaman zaman etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle megakentin bir çok noktasında yerler beyaza büründü. Kar yağışı sırasında yollarda olan sürücüler ise zaman zaman zor anlar yaşadı. Esenyurt Kıraç’taki bir caddede sürücüler yolda inmekte güçlük çekerken, yer yer de kaydıkları görüldü. Sürücülerin yolda zikzak yaparak ilerlemeye çalışması dikkat çekti.

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