İstanbul’da kaybolan Rus gencin ailesi cesedi teşhis için Adli Tıp Kurumu’na geldi

İstanbul’da 10 Ağustos’ta Burgazada açıklarında cansız bedeni bulunan Rus öğrencinin ailesi cesedi teşhis için Adli Tıp Kurumu’na geldi. Cesedin tanınamaz halde olması üzerine cenazeyi kabul etmeyen aile DNA testi yaptırdı.
“Kabul etmiyorlar”Aile adına konuşan tercüman Aygül Pashayeva, ailenin umudunu koruduğunu ifade ederek, “Aile oğlu olarak kabul etmiyor ceset tanınır bir halde değil çürüme başladığı için hiçbir şey belli olmadığı için teşhis edemedik. Aile üzgün ama üzülmek de istemiyorlar çünkü kabul etmiyorlar bu durumu. Oğulları hayatta olduğuna yönelik hala umutları var. DNA testi yaptık sonucu bekleyeceğiz” dedi.