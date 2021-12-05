İstanbul’da koku alarmı

İstanbul’da Anadolu Yakası’nın birçok noktasında yoğunlaşan koku vatandaşlarda tedirginlik oluşturdu. İGDAŞ ekipleriyse kokunun doğalgaz kaynaklı olmadığını belirtirken çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

İstanbul’un Maltepe, Karta ve Kartal ilçelerinde akşam saatlerinde meydana gelen yoğun koku vatandaşları tedirgin etti. Kokunun artması üzerine ihbarlar artarken İGDAŞ’dan konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşların şikayetlerini cevaplayan İGDAŞ, kokunun doğalgaz kaynaklarından kaynaklı bir koku olmadığını belirtti. Şu ana kadar kokunun nedeni belirlenemezken, kokunun tespitine ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kartal bölgesinde koku hisseden Merve Yılmaz, “Pendik, Kartal bölgesinde akşam saatlerinde koku aldık. Bize doğalgaz kokusu gibi geldi. Kokunun kaynağının tam ne olduğunu bilmiyoruz” diye konuştu.