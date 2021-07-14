İstanbul’da külçe altın görünümlü çakmak satan dolandırıcılar yakalandı

İstanbul’da, 7 lira değerindeki “külçe altın” görünümlü çakmakları yüklü paraya satan dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı. Zanlıların, aynı suçtan sabıkalı oldukları anlaşıldı.

Alınan bilgiye göre, olay geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre dolandırıcılar, adı açıklanmayan bir vatandaşın yanına yaklaşarak kendilerini Azerbaycan uyruklu olarak tanıttı. Zanlılar, yanlarında bulundurdukları sözde külçe altın şeklindeki çakmakları 11 bin lira karşılığında bu kişiye sattı. Adı gizli tutulan mağdur, altınları bozdurmak için hemen bir kuyumcuya gitti. Sarraf külçelerin, altın görünümlü çakmak olduğunu tespit ederek şahsa dolandırıldığını ifade etti. Dolandırıldığını fark eden vatandaş, durumu hemen polise bildirdi. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne yapılan müracaatı değerlendiren polis, külçe altın görünümlü sahte çakmakları, gerçek gibi satan 2 dolandırıcının peşine düştü.

7 liralık çakmağı ‘altın’ diyerek 11 bin liraya sattılar

Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını didik didik inceleyen emniyet ekipleri, önce dolandırıcıların kullandığı araç plakasını tespit etti, ardından faillerin açık kimliklerini belirledi. Vatandaşa “külçe altın” görünümlü çakmakları 11 bin liraya satan dolandırıcıların S.A. ve M.Ş.Ç. adlı 2 kişi olduğunu saptadı.

Eşkalleri tespit edilen şüpheliler, önceki gün Gaziosmanpaşa ve Sultangazi’de düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kullandıkları otomobilde yapılan incelemelerde ise 28 adet “külçe altın” görünümünde çakmak, dolandırıcılık olayına konu olduğu değerlendirilen bin 600 lira para, 1 pompalı av tüfeği ve bu silaha ait 8 fişek ele geçirildi.

Yakalanan dolandırıcılar emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin ardından ‘dolandırıcılık’ suçundan dün sevk edildikleri adli makamlarca “adli kontrol” hükümleri uygulanarak salıverildi. Öte yandan, tuzağa düşürdükleri kişilere külçe altın görünümlü çakmak satan şüpheliler, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.