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İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi "huzur" uygulaması

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KURBAN BAYRAMI ÖNCESİNDE ŞEHİR GENELİNDE "HUZUR UYGULAMASI" BAŞLATILDI. UYGULAMA KAPSAMINDA ARAÇLAR DURDURULARAK DİDİK DİDİK ARANDI, SÜRÜCÜLERİN GENEL BİLGİ TOPLAMA (GBT) KONTROLLERİ YAPILDI.

İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi "huzur" uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde "huzur uygulaması" başlatıldı. Uygulama kapsamında araçlar durdurularak didik didik arandı, sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Türkiye genelinde 81 ilde başlatılan "Güven huzur uygulaması" kapsamında İstanbul’da da asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Sabah 09.00’da başlayan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri destek verdi. Uygulama kapsamında, birçok noktada denetimler yapıldı. Araçlar didik aranırken, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Uygulama kapsamında Beyoğlu Taksim ve Fatih Millet Caddesi’nde kontroller gerçekleştirildi. Durdurulan araçlarda Narkotik köpeği ile arama yapılırken, evrak kontrolünün ve GBT taraması gerçekleştirildi.

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