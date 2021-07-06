İstanbul’da lüks otomobil takla attı: Sürücünün burnu bile kanamadı

Kağıthane Okmeydanı-Nurtepe bağlantı yolunda yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra takla attı. Feci kazayı sürücü, burnu bile kanamadan atlattı.
Burnu bile kanamadan kurtulduÇevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sağlık ekipleri ise sürücünün kontrollerini yaparak olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri de olası akaryakıt sızıntısına karşın inceleme yaptı. Çalışmaların ardından otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.