İstanbul’da muayenehaneyi basıp doktoru tehdit eden motosikletli saldırganlar kamerada

İstanbul Şişli’de, 2 şüpheli muayenehaneyi basarak diş doktorunu tehdit edip silahla ateş açtı. Şüphelilerin biri yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muayenehanedeki ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen emniyet ekipleri, şüphelilerin sağlık merkezine gelerek doktoru tehdit ettikten sonra 3 el içeride, 1 el de bina dışından olmak üzere 4 kez ateş açıldığını belirledi. Saldırganların, olayın ardından muayenehaneye geldikleri motosiklet ile kaçtıkları anlaşıldı. Motosikletin plakasından şüphelilerin adres bilgilerine ulaşıldı. Takibini sürdüren Şişli Polisi, saldırganlardan G.Y.’yi Gaziosmanpaşa’daki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen G.Y., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün “Tehdit” ve “Yağma” suçundan adli makamlara sevk edildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Polis, firari durumdaki diğer saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.