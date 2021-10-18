İstanbul’da müzikholde cinayet

Kağıthane’de bir müzikholün sahibi, iş yerinde bin 700 liralık hesap nedeniyle silahla bacağından vurulması sonucu atardamarı patlayınca hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan saldırgan, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün saat 01.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun yıllardır müzikhol işleten Zeki Dursun (51), gece saatlerinde iş yerine geldi. Burada bin 700 lira hesap gelen müşteri Murat D. (38) ise, çıkan kavganın ardından mekandan ayrıldı. Birkaç saat sonra geri gelen şahıs, Ahmet F.’ye Dursun’u sordu. İçeriye girerek Dursun’u sağ bacağından tabancayla vuran saldırgan olay yerinden kaçtı.

Bacaktaki atardamarı patlayan adam hastanede öldü

Merminin bacaktaki atardamara gelmesi nedeniyle aşırı kan kaybeden Dursun, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan Dursun, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Müzikhol çalışanlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmalar sonucunda saldırganın “kasten öldürme”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak” suçlarından emniyette kaydı bulunan Murat D. (38) olduğunu tespit etti. Saldırgan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

“Bana hakaret ettiler”

Emniyete götürülen Murat D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önceden 20 kez polise geliş kaydı bulunan Murat D.’nin ifadesinde, "Bana hakaret etmişlerdi. Onlardan özür dilemelerini istediğimde yeniden benim üzerime geldiler" dediği öğrenildi.