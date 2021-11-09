İstanbul’da narkotik operasyonu : 25 gözaltı

İstanbul’da sokaklarda narkotik madde satan torbacılara uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul’da narkotik operasyonu : 25 gözaltı
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İstanbul’da sokaklarda narkotik madde satan torbacılara uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Bayrampaşa merkezli birçok ilçede yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Özel harekat polisleri ve hassas burunlu narkotik köpeğinin destek verdiği operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

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