İstanbul’da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon

İstanbul’da narkotik polisi 3 ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirerek yaklaşık 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 7 şüphelinin 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda narkotik bulma eğitimli dedektör köpeği Rexo da kullandı. Adreslerde yapılan aramalarda 26 kilo 140 gram likit eroin, 17 kilo 240 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 141 kilo 820 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sodyum karbonat, 131 kilo 600 gram asit, 3 bin 800 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 220 gram kokain, 984 gram Hint keneviri, 30 gram ekstacy, 1 adet kalıp makinesi, 1 adet aydınlatma sistemi, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve 1 adet kroki ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5’i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.